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Alman basını Silvere Ganvoula'yı Beşiktaş'a yazdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2020 09:33 | Son Güncelleme

Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı.

Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Alman basınının iddiasına göre; siyah beyazlı takım Bochum’un 23 yaşındaki golcüsü Silvere Ganvoula’yı istiyor.

Kongolu forvete Kartal’ın dışında Ajax, Schalke, Mainz ve Fortuna Düsseldorf’un da talip olduğu öne sürüldü. Sezon başında 400 bin Euro'ya Belçika’nın Anderlecht kulübünden Bochum’a giden 1.91’lik Kongolu oyuncunun 26 maçta 13 gol ve 6 asistle çok iyi bir sezon geçirdiği hatırlatıldı. Öte yandan Alman basını, Bochum’un 23 yaşındaki genç yeteneği yaz transfer döneminde elinde tutmayı başaramayacağını iddia etti.

(AKŞAM)


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