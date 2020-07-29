Alman basınından Türkiye'nin turizmdeki Kovid-19 önlemlerine övgü

- "En iyisi Türkiye'ye olan gezimdi"

Hijyen önlemlerinin çok iyi uygulandığı anlatılan yazıda, "Gezinin ardından 35 seyahat satıcısı aynı fikirdeydi. Türklerin koronavirüse karşı böyle geniş ve tutarlı önlemleri alması şaşırtıcıydı. Bütün bunlara, güvenlik önlemlerin arttırılmasına rağmen tatil deneyiminin hemen hemen hiç kısıtlanmaması bir başka önemli konuydu." ifadeleri yer aldı.

Otellerde alınan önlemler, turizm profesyonellerinin görüşleri ise şöyle özetlendi:

"Her otelin önünde ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspaslar var. Tüm misafirlerinin otele ilk adımında ateşleri ölçülüyor. Her yerde sosyal mesafeyi hatırlatan işaretler var. Bunlara ilave olarak, odalar dezenfekte ediliyor. Resepsiyonda maske kullanımı zorunlu. Katılımcılar, Türklerin coşkulu ev sahipliğinden çok etkilendiler. Bir katılımcı, 'Fuareventura ve Mayorka’ya geçtiğimiz haftalarda gezi yaptım, en iyisi Türkiye'ye olan gezimdi. Türkiye'ye seyahat uyarısı son bulduğunda hemen rezervasyonu olan müşterilerim var. Türkiye seyahatini çok aktif biçimde piyasaya sunacağım. Özellikle son günlerdeki deneyimlerimin ardından.' sözleriyle kendini ifade etti. Türkiye'ye gelen seyahat acenteleri de tatil konusunda artık kendilerini elçi olarak görüyorlar."