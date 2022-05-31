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Alman cam şirketi SCHOTT'tan Bolu'da 12 milyon avroluk yeni fabrika

31.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ikinci fabrikasını tamamlayan şirket, çalışan sayısını 700'den bine çıkaracak

Almanya merkezli cam şirketi SCHOTT, Bolu'da yatırımlarını sürdürdü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde 34 ülkede, 137 yıllık tecrübe, 16 bin 500 çalışan ve 40 fabrikasıyla faaliyet gösteren cam şirketi SCHOTT'un Türkiye'ye yatırımları arasında yer alan ve 12 milyon avro harcanarak yapılan Bolu'daki fabrikası tamamlandı.

SCHOTT, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021 yılının temmuz ayında temellerini attığı Bolu'daki ikinci fabrikası ile 20 bin metrekarelik kapalı alanda, kapasitesini yüzde 50 artırarak, müşterilerinin hayallerini gereceğe dönüştürecek yenilikleriyle fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları ağırlıklı olmak üzere katma değeri yüksek cam üretimi yapacak.

Bu tesisle yeni istihdam imkanları oluşturacak, yurt dışına ihracatı yapılacak ürünlerle de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak SCHOTT'un şu anda 700 olan çalışan sayısı bine çıkacak.

Nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olan ve Türkiye'de 1989 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren SCHOTT, Türkiye'den 4 kıtada 20 ülkeye ürün ihraç ederek, Bolu ve Tekirdağ Çerkezköy fabrikalarıyla beyaz eşya sektörüne yönelik düz cam üretimi gerçekleştiriyor.

Türkiye'de 20 yıldır faaliyet gösteren SCHOTT'un, dijital altyapıya sahip son teknoloji ile tasarlanmış yeni üretim tesisinin 9 Haziran perşembe törenle hizmete açılması planlanıyor.

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