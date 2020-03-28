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Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.03.2020 19:44 | Son Güncelleme

TFF Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen genç kaleci Altay Bayındır'a Almanya'dan sürpriz talip çıktı.

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen Bayern Münih'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi.

Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın de yer aldığı belirtiliyor.

Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

5 MAÇTA GOLE İZİN VERMEDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan Altay Bayındır kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

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Fenerbahçe Altay Bayındır bayern münih bayern leverkusen

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