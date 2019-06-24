Alman devine çağrı: 'Balıkesir olarak bu yatırıma talibiz'

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Alman devi Volkswagen’in Balıkesir’e yatırım yapması çağrısında bulundu. Ahmet Akın, “Volkswagen benzinli ve dizel otomobil üretmek için Türkiye ya da Bulgaristan'a fabrika yatırımı yapmayı planlıyor. İbre Türkiye’den yana dönmüş durumda. Bu koşullarda Alman devinin Balıkesir’e yatırım yapması için avantajları var” dedi.

Otomotiv devi Volkswagen Grubu (VW) bu yılın başında Avrupa’daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya’daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurma kararı aldı. Şirket, bazı önemli modellerinin benzin ve dizel motorlu modellerini bu fabrikada üreteceğini duyurmuştu. Bu yatırım yer için arayışta olan şirket yöneticilerinin Ankara’da hükümet yetkilileri ile görüştüğü biliniyor.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Ahmet Akın, Alman otomotiv devinin yatırım yapacağı ülke olarak Türkiye’yi tercih etmesinin an meselesi olduğu söyledi. “İbre Türkiye’ye dönük” diyen Ahmet Akın, otomotiv devine Balıkesir’de yatırım yapması için çağrıda bulundu. Akın, Balıkesir’in yerel dinamiklerinin el birliği ile hareket edip yatırımı Balıkesir’e kazandırmasının hem Balıkesir’e hem Türkiye’ye hem de Alman firmasına büyük yararlar sağlayacağının altını çizdi.