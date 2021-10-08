YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Alman doğa yürüyüşçüleri Kula Volkanik Jeoparkı'nı ziyaret etti

Alman doğa yürüyüşçüleri Kula Volkanik Jeoparkı'nı ziyaret etti

08.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyüşe liderlik eden Dr. Gregor Schwert: - "Almanya'da ufak tefek volkanik bölgeler var ama bu büyüklükte bir volkanik jeoparkı gezmek bizler için bir ilk oldu"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Almanya'dan gelen doğa yürüyüşçülerini ağırladı.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki doğa sporları derneği Alpenverein üyesi bir grup, İncil'de adı geçen 7 kilise ile Kula Salihli Jeoparkı etabındaki yürüyüş programları kapsamında Manisa'ya geldi.

Gediz Nehri ve volkanik kayaların oluşturduğu 14 kilometrelik parkurda sonbahar manzarası eşliğinde yürüyen doğaseverler, jeopark hakkında bilgi aldı.

Ekibe liderlik eden Dr. Gregor Schwert, İncil'de adı geçen 7 kiliseden bazılarını ziyaret etme imkanı bulduklarını ve Türkiye'de doğa yürüyüşü yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Schwert, "Grubumuzla birlikte bu denli büyük bir volkanik alanı daha önce hiç görmedik. Almanya'da ufak tefek volkanik bölgeler var ama bu büyüklükte bir volkanik jeoparkı gezmek bizler için bir ilk oldu. 14 kilometre boyunca volkanik bir alanda yürümek bana ve gurubumuza büyük mutluluk verdi." diye konuştu.

Bölgeye ilk kez bir turist grubu getirdiklerini ifade eden tur operatörü Cahit Köşger de İncil'de yazılı 7 kilisenin tamamının Batı Anadolu'da yer aldığını ancak bunun Avrupa'da fazla bilinmediğini dile getirdi.

Bölgenin potansiyelini harekete geçirmek istediklerini belirten Köşger, "İnanç turizmi açısından Salihli merkez olmak üzere Kula Jeoparkı ile birlikte bir tanıtım planlıyoruz. Martta Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa'nın en büyük turizm fuarında bölgeyi tanıtarak buraya daha fazla turist getirmeyi hedefliyoruz. Buraya yıllık 15 - 20 tur düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorumNagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandıManisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
13:03
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Kaptan Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Varcı Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.