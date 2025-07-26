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Alman ekibi RB Leipzig, Romulo ile anlaşma sağladı! Göztepe ile görüşmeler son aşamada...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de golcü oyuncu Romulo'nun akıbeti belli oluyor. Yıldız oyuncunun Alman kulüplerinden Leibzig ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Alman ekibi RB Leipzig, Romulo ile anlaşma sağladı! Göztepe ile görüşmeler son aşamada...
Burak Kavuncu

Göztepe'de trasferi yılan hikayesine dönen ve hazırlık maçlarında dahi bu sebepten dolayı kadroya alınmayan Brezilyalı golcü oyuncu Romulo'da sıcak bir gelişme yaşandı.

LEIBZIG İLE ANLAŞTI!

Alman ekibi RB Leipzig, Romulo ile anlaşma sağladı! Göztepe ile görüşmeler son aşamada... 1

Alman basınından Sky DE'nin paylaştığı habere göre Göztepe'nin yıldız oyuncusu Romulo, Leibzig ile prensipte anlaşmaya vardı. Alman ekibinin yıldız oyuncu için ayırdığı bonservis bedelinin milyon civarı olduğu belirtilirken, Göztepe'nin talep ettiği bonservis bedelinin 25-30 milyon euro olduğu öğrenildi. Transferin tamamlanması için bu hafta içi bir görüşme daha yapılarak işin sonlandırılması bekleniyor.

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