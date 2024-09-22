Alman futbolseverler şaşkın... Nuri Şahin Stuttgart deplasmanında adeta hezimete uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena'da oynanan maç öncesi yenilgisi bulunmayan Şahin rakibi karşısında adeta bozguna uğradı.

FUTBOLSEVERLER ŞAŞKIN

6 gol atılan karşılaşmada Borussia Dortmund rakibine 5-1 mağlup olurken ortaya çıkan bu beklenmedik sonuç Alman futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot, 80. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla Stuttgart puanını 7'ye çıkardı ve Dortmund ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart ise Wolfsburg'a konuk olacak.