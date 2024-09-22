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  4. Alman futbolseverler şaşkın... Nuri Şahin Stuttgart deplasmanında adeta hezimete uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alman futbolseverler şaşkın... Nuri Şahin Stuttgart deplasmanında adeta hezimete uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 22:28
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Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı karşılaşmada Nuri Şahin'in ekibi rakibine 5-1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. İşte detaylar...

Alman futbolseverler şaşkın... Nuri Şahin Stuttgart deplasmanında adeta hezimete uğradı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena'da oynanan maç öncesi yenilgisi bulunmayan Şahin rakibi karşısında adeta bozguna uğradı.

FUTBOLSEVERLER ŞAŞKIN

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6 gol atılan karşılaşmada Borussia Dortmund rakibine 5-1 mağlup olurken ortaya çıkan bu beklenmedik sonuç Alman futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot, 80. dakikada El Bilal Toure kaydetti.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

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Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ilk kez mağlup oldu. Bu sonuçla Stuttgart puanını 7'ye çıkardı ve Dortmund ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart ise Wolfsburg'a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Borussia Dortmund Almanya Nuri Şahin son dakika
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