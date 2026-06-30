SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Alman Milli Takımı'nı seçmişti! Deniz Undav'ın sözleri büyük tepki çekti: Kendimi Türkiye formasıyla hayal edemiyorum

Stuttgart forması giyen Deniz Undav’ın milli takım tercihi yeniden gündem oldu. TFF’nin teklifini reddeden golcü oyuncunun o dönem kendisiyle yapılan görüşmede 'Türkiye Milli Takımı’nda asla oynamam...' ifadelerini kullandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Alman Milli Takımı'nı seçmişti! Deniz Undav'ın sözleri büyük tepki çekti: Kendimi Türkiye formasıyla hayal edemiyorum
Cevdet Berker İşleyen

Stuttgart forması giyen Alman futbolcu Deniz Undav’ın milli takım tercihi üzerinden Türkiye’yi neden seçmediği yeniden tartışma konusu olurken, gazeteci Ali Naci Küçük geçmişte yaşanan sürece dair dikkat çeken bir detayı paylaştı. Undav’ın kariyerindeki milli takım kararı, futbol kamuoyunda yeniden gündeme taşındı.

TAVRI GÜNDEM OLDU

Alman Milli Takımı nı seçmişti! Deniz Undav ın sözleri büyük tepki çekti: Kendimi Türkiye formasıyla hayal edemiyorum 1

Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu o dönem A Milli Takım için Deniz Undav ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu temas sırasında oyuncunun tavrının oldukça net olduğu ifade edildi. Görüşmenin detayları, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı.

"KENDİMİ O FORMAYLA HAYAL EDEMİYORUM"

Alman Milli Takımı nı seçmişti! Deniz Undav ın sözleri büyük tepki çekti: Kendimi Türkiye formasıyla hayal edemiyorum 2

Deniz Undav’ın, yapılan teklif karşısında Türkiye forması giymeyi kabul etmediği ve bu kararı açık bir ifadeyle dile getirdiği aktarıldı. Küçük’ün paylaştığına göre futbolcu, "Türkiye Milli Takımı’nda asla oynamam. Kendimi o formayı giyerken hayal edemiyorum." sözleriyle teklifi geri çevirdi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'da 15 milyon euroluk ayrılık! Resmi açıklama geldiTrabzonspor'da 15 milyon euroluk ayrılık! Resmi açıklama geldi
Lewandowski imzayı attı! İşte yeni takımı Lewandowski imzayı attı! İşte yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye son dakika milli takım Deniz Undav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Altın düştü: Aylık kayıpta 2008'den beri en yüksek seviye

Altın düştü: Aylık kayıpta 2008'den beri en yüksek seviye

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.