Alman Milli Takımı'nı seçmişti! Deniz Undav'ın sözleri büyük tepki çekti: Kendimi Türkiye formasıyla hayal edemiyorum

Stuttgart forması giyen Alman futbolcu Deniz Undav’ın milli takım tercihi üzerinden Türkiye’yi neden seçmediği yeniden tartışma konusu olurken, gazeteci Ali Naci Küçük geçmişte yaşanan sürece dair dikkat çeken bir detayı paylaştı. Undav’ın kariyerindeki milli takım kararı, futbol kamuoyunda yeniden gündeme taşındı.

TAVRI GÜNDEM OLDU

Ali Naci Küçük’ün aktardığı bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu o dönem A Milli Takım için Deniz Undav ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu temas sırasında oyuncunun tavrının oldukça net olduğu ifade edildi. Görüşmenin detayları, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı.

"KENDİMİ O FORMAYLA HAYAL EDEMİYORUM"

Deniz Undav’ın, yapılan teklif karşısında Türkiye forması giymeyi kabul etmediği ve bu kararı açık bir ifadeyle dile getirdiği aktarıldı. Küçük’ün paylaştığına göre futbolcu, "Türkiye Milli Takımı’nda asla oynamam. Kendimi o formayı giyerken hayal edemiyorum." sözleriyle teklifi geri çevirdi.