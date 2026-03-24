Alman panzeri için Fenerbahçe'den hamle! Tedesco prensi 'Goreztka' için devrede

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, yönetim önümüzdeki sezonun "rüya kadrosu" için dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Orta sahada Fred ve Edson Alvarez ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, rotasını Almanya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE’DE GORETZKA SESLERİ! ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI

Fenerbahçe'de transferin şifresi belli oldu: "Kalite ve tecrübe!" Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Schalke 04 günlerinden eski öğrencisi olan Leon Goretzka için düğmeye bastı. Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Alman yıldız için "Tüm taleplerini karşılamaya hazırız" mesajı veren Fenerbahçe, Avrupa devleriyle büyük bir transfer savaşına giriyor. İşte Goretzka operasyonunun perde arkası...

FRED VE ALVAREZ GİDİYOR, GORETZKA GELİYOR

Yeni sezon planlamasında orta sahayı tamamen yenilemek isteyen Fenerbahçe, radikal kararlar aldı. Bonservisi alınmayacak olan Edson Alvarez ve 2027’de sözleşmesi bitecek olan Fred ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu iki ismin yaratacağı boşluğu ise tek bir dev isimle doldurmak isteyen yönetim, Bayern Münih ile vedalaşmaya hazırlanan Leon Goretzka'yı listenin ilk sırasına yazdı.

TEDESCO’NUN "PRENSİ" İÇİN RESMİ TEMAS

Transferin en güçlü kozu ise teknik direktör Domenico Tedesco. Goretzka'yı Schalke 04 döneminde parlatan isim olan İtalyan çalıştırıcı, eski öğrencisiyle yeniden buluşmak için yönetime raporunu sundu. Bu talep üzerine harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, Alman yıldızın menajerlik şirketi ROOF ile ilk teması kurdu. Yönetimin, yıldız oyuncunun maaş ve imza parası konusundaki tüm beklentilerini karşılama noktasında oldukça kararlı olduğu öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ!

Fenerbahçe'nin bu hamlesi hiç de kolay olmayacak. Zira Goretzka'nın talipleri arasında sadece sarı-lacivertliler yok. Inter, Milan, Juventus, Manchester United, Arsenal ve Tottenham gibi dünya devlerinin yanı sıra, ezeli rakip Galatasaray da Alman panzerini yakından takip ediyor. Bu sezon Bayern formasıyla 37 maça çıkan ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, orta sahadaki çift yönlü oyunu ve fiziksel gücüyle "modern bir panzer" olarak nitelendiriliyor.