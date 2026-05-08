UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Freiburg- Aston Villa

UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg ve Aston Villa, finale kaldı. Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.

ASTON VILLA'DAN FARKLI GALİBİYET

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.

FREIBURG FİNALE ADINI YAZDIRDI

Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

