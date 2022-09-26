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Alman vatandaşları telefonla dolandıran 28 şüpheli yakalandı

26.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman vatandaşları telefonla dolandıran 28 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin avro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.

Paraları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin avro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 23'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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