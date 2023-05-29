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Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti! Üst lige çıktıklarını sanıp kutlama için sahaya girdiler ama...

29.05.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga 2'de 34. ve son hafta heyecanı yaşandı. Üç takımın Bundesliga'ya yükselmek için yarıştığı sezonu Heidenheim birinci, Darmstadt ise ikinci sırada tamamladı. Tüm maçların aynı saatte oynandığı 34. haftada Hamburg taraftarları ise trajik bir olay yaşadı. Sandhausen deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Hamburg'un destekçileri; Heidenheim maçının bitimini beklemeden sahaya girdi, sonrasında ise büyük bir hüsranla baş başa kaldılar...

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti! Üst lige çıktıklarını sanıp kutlama için sahaya girdiler ama...

Almanya Bundesliga 2'de 34. ve son hafta maçları tamamlandı. Aynı saatte oynanan karşılaşmaların ardından Bundesliga'ya yükselen ekipler de belli oldu. Heidenheim, Darmstadt ve Hamburg'un yarıştığı sezonun son gününde ilginç bir olay meydana geldi.

Sandhausen'e konuk olan Hamburg, 3. dakikada Jean Luc Dompe'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

DİĞER MAÇI BEKLEMEDEN SAHAYA GİRDİLER

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Karşılaşmanın ardından taraftarlar, Regensburg deplasmanına çıkan ve son dakikalara 2-1'lik skorla geride giren Heidenheim maçının bitimini beklemeden sahaya girip kutlamalara başladı. Saha içinde büyük bir coşku yaşayan Hamburg taraftarları büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.

90+'DA İKİ GOL BİRDEN GELİNCE...

Heidenheim; önce 90+3. dakikada Jan Niklas Beste'nin penaltısı sonra ise 90+9. dakikada Kleindienst'in golüyle maçı çevirdi ve rakibini 3-2 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.

Bu skorlarla birlikte Heidenheim ve Darmstadt; Bundesliga'ya yükselirken, Hamburg play-out oynamaya hak kazandı.

TARAFTARLAR YIKILDI...

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Kutlama yapmak için sahaya giren Hamburg taraftarları, Heidenheim'dan gelen galibiyet haberiyle adeta yıkıldı. Bazı taraftarların saha içinde yere oturarak ağladıkları görüldü.

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