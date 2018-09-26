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Almanya'da EURO 2024 heyecanı yok! Federasyona tepkiler var

ALMANYA HABERLERİ  | 26.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Mesut Özil olayında günyüzüne çıkan ırkçılık olayının gölgesinde EURO 2024'e adaylığının çalışmalarını sürdüren Almanya'da statlara açılan pankartlarda tepkiler var.

Almanya'da EURO 2024 heyecanı yok! Federasyona tepkiler var

Almanya Futbol Birliği'nin (DFB) hafta sonu oynanan lig maçlarında EURO 2024 için yaptığı tanıtım taraftarlarca ilgi görmezken Alman kamuoyunda bu konuda bir heyecan yaşanmıyor. Heyecanın tersine federasyona tepkiler var. Stuttgart - Fortuna Düsseldorf karşılaşmasında taraftarlar astıkları pankartla DFB'deki yolsuzlukları hatırlatıp, "Satın alınmış Avrupa Şampiyonası'na değil, değişime ihtiyacımız var" şeklindeki pankartlarla büyük tepki gösterdi. Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, Almanya'nın EURO 2024 sloganı 2'nci Lig'de oynanan bazı karşılaşmalarda 'Futbol bizi birleştirir' değiştirilerek taraftarlar tarafından "Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" ifadeleri de kullanılarak Federasyon yetkililerine eleştiriler yapıldı.

HOLİGAN TEHLİKESİ

Öte yandan Alman futbolunu olumsuz etkileyen holiganların çıkardığı olaylar da dünya futbolunu endişelendiriyor.

Almanya ile Peru arasında iki hafta önce oynanan karşılaşma, holiganların çıkaracağı muhtemel olaylardan endişe duyularak Frankfurt'taki Commerzbank Arena yerine Sinsheim'deki Rhein-Neckar-Arena'ya alındığı ortaya

çıktı. Bu durum FIFA ve UEFA'nın da dikkatinden kaçmazken, ülke basınında yer alan haberlerde, Grindel'in DFB Başkan Yardımcısı Rainer Koch'a yazdığı e-posta iletisinde Frankfurt holiganlarının çıkaracağı muhtemel olayların Almanya'nın EURO 2024 adaylığını olumsuz etkileyebileceği riskini taşıdığı uyarısında bulunduğu ve maçın başka stada alınmasını istediği ifade edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya dfb EURO 2024

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