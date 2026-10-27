Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için çalışmalar hız kazandı. Gazeteci Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre, adaylar arasında Vincenzo Montella ilk sırada yer alırken Göztepe maçına yeni teknik adamla çıkılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Sarı-lacivertlilerde gerçekleşen toplantının ardından İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi sona erdi. Galatasaray derbisinde alınan yenilginin ardından yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertli kulüpte yeni bir dönemin kapısını araladı.

FENERBAHÇE'DE MONTELLA İLK SIRADA

Gazeteci Volkan Demir'in haberine göre; İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de Vincenzo Montella ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik adamın, sarı-lacivertli yönetimin aday listesinde şu an için favori konumunda olduğu ifade edildi.

"Fenerbahçe'de listenin en başında Vincenzo Montella bulunuyor. Yüksek ihtimalle Göztepe maçında yeni hoca sahada olacak."

GÖZTEPE MAÇI İÇİN DİRK KUYT FORMÜLÜ

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda karar verme süreci devam ederken, Göztepe karşılaşması için Dirk Kuyt seçeneği de gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, yeni teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda mücadeleye Hollandalı futbol adamının yönetiminde çıkmayı değerlendirdiği belirtildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR GÖZTEPE MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün Göztepe maçına yetişmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yönetimin Montella başta olmak üzere adaylarla ilgili atacağı adımlar ve teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.