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Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Vincenzo Montella ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin Göztepe maçına Dirk Kuyt yönetiminde çıkma ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için çalışmalar hız kazandı. Gazeteci Volkan Demir'in aktardığı bilgilere göre, adaylar arasında Vincenzo Montella ilk sırada yer alırken Göztepe maçına yeni teknik adamla çıkılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

İSMAİL KARTAL DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o 1

Sarı-lacivertlilerde gerçekleşen toplantının ardından İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi sona erdi. Galatasaray derbisinde alınan yenilginin ardından yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertli kulüpte yeni bir dönemin kapısını araladı.

FENERBAHÇE'DE MONTELLA İLK SIRADA

Fenerbahçe de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o 2

Gazeteci Volkan Demir'in haberine göre; İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de Vincenzo Montella ismi ön plana çıktı. İtalyan teknik adamın, sarı-lacivertli yönetimin aday listesinde şu an için favori konumunda olduğu ifade edildi.

"Fenerbahçe'de listenin en başında Vincenzo Montella bulunuyor. Yüksek ihtimalle Göztepe maçında yeni hoca sahada olacak."

GÖZTEPE MAÇI İÇİN DİRK KUYT FORMÜLÜ

Fenerbahçe de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o 3

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda karar verme süreci devam ederken, Göztepe karşılaşması için Dirk Kuyt seçeneği de gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, yeni teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda mücadeleye Hollandalı futbol adamının yönetiminde çıkmayı değerlendirdiği belirtildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR GÖZTEPE MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o 4

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün Göztepe maçına yetişmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yönetimin Montella başta olmak üzere adaylarla ilgili atacağı adımlar ve teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Türkiye Vincenzo Montella fenerbahçe milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ts harika hoca buldu aman ha Montella falan olmasın
ya arkadas hata üzerine hata yapıyorlar milli takımdan kovuldu fenere gelecek bize deli bi hoca lazım arkads
elde başka seçenek mi yok hata üzerine hata
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