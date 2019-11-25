SPOR

Türk kulübünü ateşe verdiler! Büyük skandal

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:30 | Son Güncelleme

Almanya'da Türk spor kulübü bir ay içinde ikinci kez kundaklandı. Ateşe verilen kulüp binası küle döndü.

Türk kulübünü ateşe verdiler! Büyük skandal

Almanya'nın Pforzheim kentindeki Türk spor kulübü, bir ay içinde ikinci kez kundaklanarak yakıldı.

13 Ekim günü molotofkokteyli saldıraya uğrayan Fatihspor'a ait olan kulüp binası, bu son saldırıda tamamen yandı ve bina kullanılamaz hale geldi.

Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti.

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Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Fatihspor'a bir ay önce gerçekleşen ilk saldırıda 100 bin Euro'nun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti.

(TRT Spor)

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Anahtar Kelimeler:
Fatihspor Pforzheim

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ya ırkçı almanlar yada (dinsiz pkk sempatizanı) kürtlerdir.
İnanılmayacak ne var? Sanki marsdan uzaylılar gelmiş. Avrupada yabancılara karşı eylem yapılmış.Yeni bir şey değilki. Fakat ben 80lerde almanyada büyüdüm böyle şimdiki gibi ırkçılık yoktu. 90 larda İyice aşırı sağ ve ırkçılık yükselişe geçti avrupada ...
türklerin sayesimde irkcilik basladi
@vehbi1974 almanyada ırkçılık hep vardı. hele 80lerde. turkleri geri yollamak için para bile veriyorlardı. kaza ile felaket arasında ne fark var diye sorup...kaza..turklerle dolu bir geminin batması..felaket bunların kurtulması derlerdi..sen hangi almanyada buyudun koçum..solingeni falan da bilmezsin sen.
ALMANLAR... IRKÇIDIR... ŞEREFSİZLER... BİZLERİ.. HAZMEDEMEZLER... YA.. PARA... YA..BİRA.. İKRAM EDİN.. KANSIZLARA...
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