Almanya'da futbolcular sahaya çırılçıplak çıktı! Nedeni ise herkesi şaşırttı...

Almanya'da futbolun ticarileşmesini protesto etmek için bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir sanat projesinde 2 takım oyuncuları sahaya çıplak çıkarak meşin yuvarlak peşinde koştu.Almanya'nın Oer-Erkenschwick kasabasında yapılan maçı organize eden sanatçı Gerrit Starczewski, futbol sistemini "hastalıklı" olarak niteliyor. İlki 2015 yılında düzenlenen "sanat maçının" üçüncüsünde futbolcular sadece konç ve kramponlarla sahaya çıktı. Oyuncuların numaraları ise sırtlarına boya ile yazıldı. İki takımı birbirinden ayıran tek özellik ise çorap renkleri oldu.
Alman spor dergisi 11 Freunde'ye konuşan sanatçı Starczewski, maçın; ticarileşme ve futbolun yönetim şekline karşı bir protesto olduğunu söyledi.
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