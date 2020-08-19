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Almanya'da futbolcular sahaya çırılçıplak çıktı! Nedeni ise herkesi şaşırttı...

FUTBOL HABERLERİ  | 19.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Almanya'da futbolun ticarileşmesini protesto etmek için 2 takım oyuncuları sahaya çırılçıplak çıktı. İlginç görüntülere sahne olan protesto maçında, oyuncular sadece krampon ve konçla sahada ter döktü.

Almanya'da futbolcular sahaya çırılçıplak çıktı! Nedeni ise herkesi şaşırttı...

Almanya'da futbolun ticarileşmesini protesto etmek için bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir sanat projesinde 2 takım oyuncuları sahaya çıplak çıkarak meşin yuvarlak peşinde koştu.Almanya'nın Oer-Erkenschwick kasabasında yapılan maçı organize eden sanatçı Gerrit Starczewski, futbol sistemini "hastalıklı" olarak niteliyor. İlki 2015 yılında düzenlenen "sanat maçının" üçüncüsünde futbolcular sadece konç ve kramponlarla sahaya çıktı. Oyuncuların numaraları ise sırtlarına boya ile yazıldı. İki takımı birbirinden ayıran tek özellik ise çorap renkleri oldu.

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"FUTBOLUN YÖNETİM ŞEKLİNE BİR PROTESTO"

Alman spor dergisi 11 Freunde'ye konuşan sanatçı Starczewski, maçın; ticarileşme ve futbolun yönetim şekline karşı bir protesto olduğunu söyledi.

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