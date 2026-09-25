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Almanya'da Jürgen Klopp çılgınlığı! Tek bir hareketiyle ordu gibi saldırdılar: Hollanda karşısında viral olan o anlar

Almanya Milli Takımı'nın dümene geçen efsane teknik adam Jürgen Klopp, ilk resmi sınavında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı ancak saha kenarındaki şovuyla dünyayı salladı! Tek bir el hareketiyle bütün takımı ordu gibi ön alan presine kaldıran ve rakiplerini adeta boğan Klopp'un o anları sosyal medyada patlama yaptı.

Almanya'da Jürgen Klopp çılgınlığı! Tek bir hareketiyle ordu gibi saldırdılar: Hollanda karşısında viral olan o anlar
Emre Şen

Futbola verdiği aranın ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçerek tarihi bir imzaya atan efsane çalıştırıcı Jürgen Klopp, Panzerler'in kulübesindeki ilk resmi sınavını UEFA Uluslar Ligi'nde ezeli rakip Hollanda karşısında verdi. Felix Nmecha'nın 32. dakikadaki golüyle öne geçen Almanlar, maç boyunca üstün bir oyun sergilese de 90+2. dakikada Cody Gakpo'nun golüne engel olamayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ancak geceye skor tabelasından çok kenardaki Klopp fırtınası damga vurdu!

TEK BİR HAREKETİ YETTİ: SAHADA ORDU KOMUTANI GİBİ!

Almanya da Jürgen Klopp çılgınlığı! Tek bir hareketiyle ordu gibi saldırdılar: Hollanda karşısında viral olan o anlar 1

Karşılaşmanın en çok konuşulan ve sosyal medyayı çalkalayan anı Hollanda'nın geriden oyun kurduğu sırada yaşandı. Kendi yarı sahasında bekleyen Alman futbolcular, kenarda Klopp'un tek bir "İleri çıkın" el işaretiyle aynı anda şaha kalktı! Bütün takımın adeta tek bir beyinle hareket ederek rakibe acımasız bir pres uyguladığı o anlar milyonlarca kez izlendi. Futbolseverler Alman hoca için "Saha kenarında ordu komutanı gibi talimat veriyor" yorumlarında bulundu.

KLOPP: "BU TUTKUDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Almanya da Jürgen Klopp çılgınlığı! Tek bir hareketiyle ordu gibi saldırdılar: Hollanda karşısında viral olan o anlar 2

Nefes kesen mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan efsane teknik adam, "Kazanmayı çok istemiş olsam da sonucu kabullenmek zorundayız. Futbolcularımın ortaya koyduğu hırs ve tutkudan büyük mutluluk duydum. Çok daha iyi oynayabileceğimiz kesin, zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak şampiyonluk ateşini yaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Jürgen Klopp
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