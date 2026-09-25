Galatasaray'da Lucas Torreira kabusu hortladı! İtalyan devi kafayı taktı: Ocak ayında servet yağdıracaklar

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi ve takımın ciğersiz dinamosu Lucas Torreira için İtalya'dan transfer iddiaları yeniden alevlendi! Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği üstün performansla kalitesini her fırsatta kanıtlayan Uruguaylı yıldız için Çizme temsilcisi Fiorentina vazgeçmiyor.

PARATICI KAFASINA KOYDU: OCAKTA DEV TAARRUZ!

İtalyan basınından FirenzeViola.it'in gündeme bomba gibi düşürdüğü habere göre; Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici, yaz transfer döneminde bitiremediği Torreira dosyasını yeniden açtı. Orta sahasına hem tecrübeli hem de hırslı bir karakter katmak isteyen İtalyan kulübünün, 30 yaşındaki eski futbolcuları için Ocak ayında sarı-kırmızılı yönetimin kapısını reddedilemeyecek bir teklifle çalacağı öğrenildi.

OKAN BURUK YAZIN 'DUR' DEMİŞTİ!

Yaz transfer döneminde Fiorentina'nın ısrarlı girişimlerine rağmen teknik direktör Okan Buruk’un bizzat geçit vermeyerek Florya'da tuttuğu Torreira, bu sezon da adeta alev alıyor! Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Uruguaylı panzer, Okan Buruk'un taktik tahtasındaki vazgeçilmez ismi durumunda.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan ve Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Çizme ekibinin Ocak ayında yapacağı resmi teklif karşısında sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir duruş sergileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.