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Galatasaray'da Lucas Torreira kabusu hortladı! İtalyan devi kafayı taktı: Ocak ayında servet yağdıracaklar

Galatasaray’ın son 4 sezondaki şampiyonluk ambargosunda aslan payına sahip olan Lucas Torreira’ya İtalya'dan dev kanca! Yaz döneminde transferi teknik direktör Okan Buruk engeline takılan Fiorentina, Uruguaylı savaşçı için Ocak ayında masaya oturmaya ve teklifi patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Lucas Torreira kabusu hortladı! İtalyan devi kafayı taktı: Ocak ayında servet yağdıracaklar
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi ve takımın ciğersiz dinamosu Lucas Torreira için İtalya'dan transfer iddiaları yeniden alevlendi! Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği üstün performansla kalitesini her fırsatta kanıtlayan Uruguaylı yıldız için Çizme temsilcisi Fiorentina vazgeçmiyor.

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Galatasaray da Lucas Torreira kabusu hortladı! İtalyan devi kafayı taktı: Ocak ayında servet yağdıracaklar 1

İtalyan basınından FirenzeViola.it'in gündeme bomba gibi düşürdüğü habere göre; Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici, yaz transfer döneminde bitiremediği Torreira dosyasını yeniden açtı. Orta sahasına hem tecrübeli hem de hırslı bir karakter katmak isteyen İtalyan kulübünün, 30 yaşındaki eski futbolcuları için Ocak ayında sarı-kırmızılı yönetimin kapısını reddedilemeyecek bir teklifle çalacağı öğrenildi.

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Galatasaray da Lucas Torreira kabusu hortladı! İtalyan devi kafayı taktı: Ocak ayında servet yağdıracaklar 2

Yaz transfer döneminde Fiorentina'nın ısrarlı girişimlerine rağmen teknik direktör Okan Buruk’un bizzat geçit vermeyerek Florya'da tuttuğu Torreira, bu sezon da adeta alev alıyor! Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik muazzam bir katkı sağlayan Uruguaylı panzer, Okan Buruk'un taktik tahtasındaki vazgeçilmez ismi durumunda.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan ve Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için Çizme ekibinin Ocak ayında yapacağı resmi teklif karşısında sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir duruş sergileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
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