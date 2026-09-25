Real Madrid'de deprem üstüne deprem! Florentino Perez çıldırdı, Jose Mourinho ile ipler tamamen koptu

İspanyol ve dünya futbolunun dev çınarı Real Madrid, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı şok edici darbelerle adeta beşik gibi sallanıyor! İspanya'nın saygın spor gazetesi Mundo Deportivo'nun manşetlerinden düşmeyen olay habere göre; başkent ekibinde sahadaki çöküş, yönetim ile teknik heyet arasında alev alev yanan dev bir krize dönüştü. Son 4 resmi maçında 2 kez sahadan boynu bükük ayrılan ve ezeli rakibi Barcelona'nın gölgesinde kalarak taraftarını çileden çıkaran eflatun-beyazlılarda, kulüp koridorları savaş alanına döndü!

TRANSFER SAVAŞI KULÜBÜ KARIŞTIRDI!

Dev krizin perde arkasından ise büyük bir transfer kavgası çıktı! Portekizli dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'nun, sezon öncesi yönetime sunduğu kilit oyuncu listesinin reddedilmesinden ve kadro derinliğinin yetersiz bırakılmasından dolayı çılgına döndüğü aktarıldı. Kendi transfer politikasından asla taviz vermeyen Başkan Florentino Perez ile Mourinho arasındaki sert rüzgarların, kapalı kapılar ardında büyük bir hesaplaşmaya dönüştüğü sızdırıldı.

MAYIN TARLASI GİBİ FİKSTÜR VE KOVULMA TEHLİKESİ!

Madrid ekibindeki bu dev iç çalkantı, 25 Ekim’de Nou Camp’ta oynanacak tarihi El Clasico öncesinde Mourinho'nun üzerindeki baskıyı zirveye çıkardı! Eflatun-beyazlılar, dev derbiye kadar sırasıyla Villarreal, Roma, Sevilla ve Leipzig gibi adeta mayın tarlası andıran bir fikstürden geçecek. Bu cehennem virajında yaşanacak olası bir puan kaybında Başkan Florentino Perez'in gözünü dahi kırpmadan Portekizli hocanın biletini keseceği iddia ediliyor.