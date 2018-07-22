Almanya'da kazanan Lewis Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 11. mücadelesi, Almanya'nın Hockenheim kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,574 kilometrelik pistte 67 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, startta liderliğini korudu. "Pit stop"ların ardından takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in yol vermesiyle yarışı rahatça lider götüren Alman pilot, yağmur nedeniyle ıslanan pistte yaptığı kaza yüzünden 52. turda mücadeleye veda etti.

Mercedes'ten Lewis Hamilton, 14. cepten kalktığı yarışta doğru zamanlamayla gerçekleştirdiği "pit stop" sayesinde kaza sonrası liderliğe yükseldi.

53 ile 57. tur arasındaki güvenlik aracı periyodunun ardından yerini koruyan Hamilton, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 66. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 4.5 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nci, liderden 6.7 saniye sonra bitişe gelen Raikkonen ise 3. oldu.