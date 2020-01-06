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  4. Almanya'da Kenan Koçak fırtınası

Almanya'da Kenan Koçak fırtınası

ALMANYA HABERLERİ  | 06.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da görev alan Türk teknik adam Kenan Koçak, Almanya'da isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Almanya'da Kenan Koçak fırtınası

Kasım 2019'da Hannover 96'nın başına geçen 39 yaşındaki Kenan Koçak, Bundesliga 2'de 17. sırada aldığı Hannover 96 ile 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak takımını küme düşme hattından kurtarmayı başardı.

Sezona Mirko Slomka ile başlayan ancak ligdeki 13 maçında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen Hannover 96, Slomka ile yollarını ayırarak Türk teknik adam Kenan Koçak'ı takımın başına geçirdi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALDI

Takımın başına geçtikten sonra çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Koçak, 7 puan ile takımını 13. sıraya taşımayı başardı ve kulübe rahat bir nefes aldırdı. Profesyonel futbolcu olarak da Almanya'da daha önceden görev almış olan Koçak, profesyonel futbol kariyerinin bitişinin ardından Almanya Futbol Federasyonu UEFA Pro Lisansı'nı Köln Spor Akademisi'nde bitirerek eğitimini tamamladı ve antrenörlüğe başladı.

ALMANYA KUPASI'NDA SCHALKE'YE ELENDİ

Hannover 96’dan önce bir diğer Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen’i çalıştıran Koçak, Alman ekibiyle 82 maça çıkmıştı. Sandhausen ile Almanya Kupası’nda son 16 turuna kadar yükselen genç teknik adam, bu turda Schalke’ye 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti.

MARTIN KIND: KENAN KOCAK, TAKIMA TEKRAR GÜVEN KAZANDIRDI

Hannover 96’yı düşme potasından çıkararak üst sıralara doğru çıkaran Koçak, yönetimin de güvenini kazanmış durumda. Alman ekibinin genel müdürü Martin Kind, Kenan Koçak ile ilgili olarak, “Takıma tekrar güven ve disiplin aşılamayı başardı. O, bu sporu yaşayan ve örnek olan bir teknik adam. Takımı olumlu bir şekilde kontrolü altına aldı” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Koçak hannover 96 Bundesliga 2

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