Almanya'da Kenan Koçak fırtınası

Kasım 2019'da Hannover 96'nın başına geçen 39 yaşındaki Kenan Koçak, Bundesliga 2'de 17. sırada aldığı Hannover 96 ile 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak takımını küme düşme hattından kurtarmayı başardı.

Sezona Mirko Slomka ile başlayan ancak ligdeki 13 maçında yalnızca 3 galibiyet elde edebilen Hannover 96, Slomka ile yollarını ayırarak Türk teknik adam Kenan Koçak'ı takımın başına geçirdi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALDI

Takımın başına geçtikten sonra çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Koçak, 7 puan ile takımını 13. sıraya taşımayı başardı ve kulübe rahat bir nefes aldırdı. Profesyonel futbolcu olarak da Almanya'da daha önceden görev almış olan Koçak, profesyonel futbol kariyerinin bitişinin ardından Almanya Futbol Federasyonu UEFA Pro Lisansı'nı Köln Spor Akademisi'nde bitirerek eğitimini tamamladı ve antrenörlüğe başladı.

ALMANYA KUPASI'NDA SCHALKE'YE ELENDİ

Hannover 96’dan önce bir diğer Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen’i çalıştıran Koçak, Alman ekibiyle 82 maça çıkmıştı. Sandhausen ile Almanya Kupası’nda son 16 turuna kadar yükselen genç teknik adam, bu turda Schalke’ye 4-1 yenilerek kupaya veda etmişti.