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Almanya'da sahte kimlikli futbolcu iddiası! Bakery Jatta'nın başı dertte

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'un oyuncusu Bakery Jatta'nın yaşı ve kimliğinin gerçeği yansıtmadığı iddiaları Almanya'yı karıştırdı. Hamburg Kulübü, "Elimizde resmi pasaport ve oturma izni dahil tüm belgeler var" açıklamasını yaparken, oyuncunun menajeri Efe Fırat Aktaş ise röportaj talebini reddetti.

Almanya'da sahte kimlikli futbolcu iddiası! Bakery Jatta'nın başı dertte

Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'un hücum oyuncusu Bakery Jatta'nın yaşı ve kimliğinin yanlış olduğu iddiaları gündeme geliyor.

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre, 4 yıl önce Almanya'ya mülteci olarak gelen Jatta, oturma iznini kolaylaştırmak için kendini farklı bir kimlikle kaydetti. Gambiyalı hücum oyuncusunun asıl adının Bakary Daffeh ve doğum tarihi, kayıtlarda gözüken 6 Haziran 1998 yerine 6 Kasım 1995 durumunda olduğu öne sürüldü.

Bild gazetesi muhabirlerinin, iddialar üzerine takma adı "Kanu" olan oyuncunun fotoğraflarını eski antrenörlerine gösterdiği ve antrenörlerine kendisini teşhis ettiği dile getiriliyor. Oyuncunun şimdiki menajeri Efe Fırat Aktaş'ın da Bild gazetesinin röportaj talebini reddettiği kaydedildi.

"ELİMİZDE BELGELER VAR"
Hamburg kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Elimizde resmi pasaport ve oturma izni dahil tüm belgeler var" açıklamasında bulundu. Açıklamada, oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin olduğunun altı çizildi. Almanya Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin soruşturma başlattığı belirtiliyor.

Öte yandan Bundesliga 2, 2. hafta karşılaşmasında karşılaştığı Hamburg'a 4-0 mağlup olan Nurnberg ise maçta 65 dakika forma giyen Bakery'ye yönelik iddialardan dolayı maçın sonucuna itiraz etti. 2016-17 sezonunun başında Hamburg ile sözleşme imzalayan Gambiyalı oyuncu, takımıyla çıktığı 47 maçta 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakery Jatta Hamburg Bild

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