Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!

Son dakika Galatasaray Haberleri: Ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Galatasaray yeniden devreye girdi. Alman devine resmi teklifi yapan sarı-kırmızılılar şimdilik beklemeye geçti.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bayern Münih'e forma şansı bulamayan Sacha Boey, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız oyuncuyu kiralık değil bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih, gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

GALATASARAY RESMİ TEKLİFİ YAPTI

Galatasaray'ın Sacha Boey için kiralık + zorunlu satın alma opsiyonlu resmi teklif yapıp beklemeye geçtiği öğrenildi. Bayern Münih'in öncelik olarak direkt bonservis istediği için başka takımlardan da teklif beklediği aktarılırken, istedikleri teklifin gelmemesi durumunda sarı-kırmızılıların teklifini kabul edeceği de gelen haberler arasında...