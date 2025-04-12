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Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 18:22
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Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro bedelle transfer olan Sacha Boey'un Almanya kariyeri istediği gibi gitmedi. Yaşadığı sakatlıklar sonrası fiziksel olarak düşen Fransız oyuncunun yeniden Galatasaray'a dönme ihtimali oluştu.

Almanya'da umduğunu bulamayan Sacha Boey valizlerini toplayıp Türkiye'ye geri dönüyor!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Son dakika Galatasaray Haberleri: Ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Galatasaray yeniden devreye girdi. Alman devine resmi teklifi yapan sarı-kırmızılılar şimdilik beklemeye geçti.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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Bayern Münih'e forma şansı bulamayan Sacha Boey, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız oyuncuyu kiralık değil bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih, gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

GALATASARAY RESMİ TEKLİFİ YAPTI

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Galatasaray'ın Sacha Boey için kiralık + zorunlu satın alma opsiyonlu resmi teklif yapıp beklemeye geçtiği öğrenildi. Bayern Münih'in öncelik olarak direkt bonservis istediği için başka takımlardan da teklif beklediği aktarılırken, istedikleri teklifin gelmemesi durumunda sarı-kırmızılıların teklifini kabul edeceği de gelen haberler arasında...

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