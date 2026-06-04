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Almanya'daki gurbetçilere 'Dünya Kupası' eziyeti! O karara büyük tepki

2026 Dünya Kupası öncesinde Almanya'daki yayın planı tartışma yarattı. A Milli Takım'ın grup maçlarının kamu kanallarında yer almaması, milyonlarca gurbetçi Türkün karşılaşmaları izlemek için ücretli platformlara yönelme ihtimalini gündeme taşıdı.

Almanya'daki gurbetçilere 'Dünya Kupası' eziyeti! O karara büyük tepki
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Almanya'daki yayın planı, gurbetçi Türklerin tepkisini çekti. Mevcut programa göre A Milli Takım'ın grup aşamasındaki maçları Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yer almayacak.

TÜRKİYE MAÇLARI ÜCRETLİ PLATFORMDA KALDI

2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF bu maçların 60'ını canlı yayınlayacak. Geriye kalan 44 mücadele ise ücretli yayın hizmeti sunan MagentaTV tarafından ekranlara taşınacak.

Açıklanan ilk yayın planına göre Türkiye'nin grup aşamasındaki üç karşılaşması da MagentaTV kapsamında bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, 14 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da, 20 Haziran'da Paraguay ile Santa Clara'da ve 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLERDEN TEPKİ

Almanya daki gurbetçilere Dünya Kupası eziyeti! O karara büyük tepki 1

Karar, Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaş arasında rahatsızlık yarattı. Ülkenin en büyük göçmen topluluğunu oluşturan Türklerin, milli takım maçlarını kamu yayıncılarından izleyemeyecek olması eleştirilerin odağına yerleşti.

Sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda yapılan yorumlarda, Türk taraftarların ücretli yayın aboneliğine yönlendirilmesinin adil olmadığı görüşü dile getirildi. Bazı kullanıcılar durumu dolaylı bir ayrımcılık olarak değerlendirirken, yayıncı kuruluşlar tarafından Türkiye'ye yönelik özel bir gerekçe açıklanmadı. Yayın tercihlerinin tamamen yayın hakları ve programlama politikaları doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

BENZER TARTIŞMALAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Almanya daki gurbetçilere Dünya Kupası eziyeti! O karara büyük tepki 2

Türkiye maçlarının yayınlanma şekli Almanya'da ilk kez gündem olmuyor. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da bazı Türkiye karşılaşmalarının yayın tercihleri ve saatleri kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.

Bu nedenle mevcut kararın ardından oluşan kamuoyu baskısının, yayıncıların planlarında değişikliğe gitmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

NİHAİ YAYIN TAKVİMİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

ARD ve ZDF'nin Dünya Kupası boyunca yayınlayacağı tüm karşılaşmaların kesin listesini henüz ayrıntılı şekilde duyurmamış olması dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye'nin bazı maçlarının ilerleyen dönemde kamu yayıncılarının programına eklenebileceği ihtimalini canlı tutuyor.

Almanya daki gurbetçilere Dünya Kupası eziyeti! O karara büyük tepki 3

TRT YAYINLARI İÇİN DE SORU İŞARETİ

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir diğer konu ise TRT yayınlarının erişilebilirliği. Yayın haklarından kaynaklanan olası coğrafi kısıtlamalar nedeniyle TRT'nin uydu yayınlarının Avrupa'da sınırlandırılması durumunda milyonlarca kişinin Türkiye maçlarını takip etmesi zorlaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya son dakika milli takım
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