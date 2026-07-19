Samsunspor'da van Drongelen komşunun yolunu tuttu!

Samsunspor'da üç sezondur forma giyen Rick van Drongelen'in yeni adresi belli oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli savunmacının Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

6.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Transfer anlaşmasına göre Samsunspor, Hollandalı stoper için bonuslarla birlikte 6.5 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Ayrıca sözleşmeye, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay maddesi de eklendi.

YENİ TAKIMINDA 55 NUMARAYI GİYECEK

Panathinaikos ile resmi sözleşmeye imza atan Rick van Drongelen'in, Yunan ekibinde 55 numaralı formayı giyeceği açıklandı. 2023 yılında Samsunspor'a katılan başarılı savunmacı, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş ve transferini önemli bir bonservis bedeliyle tamamlamış oldu.

KULÜP REKORU KIRILDI

Rick van Drongelen'in bonuslarla birlikte 6.5 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olması, Samsunspor tarihine geçti. Karadeniz ekibi, daha önce Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye 5 milyon euroya transferiyle elinde bulundurduğu kulüp satış rekorunu geride bırakırken, Hollandalı stoperden elde edilen gelirle tarihinin en yüksek bonservis satışını gerçekleştirdi

Ayrıca anlaşmaya eklenen bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de Samsunspor'un kasasına ilerleyen yıllarda ek gelir sağlayabilecek önemli bir avantaj olarak dikkat çekiyor.