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Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun yeni adresi resmen açıklandı!

Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun yeni adresi resmen açıklandı!
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Çaykur Rizespor, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını resmi olarak açıkladı.

RESMİ İMZA ATILDI

Galatasaray da Ahmed Kutucu nun yeni adresi resmen açıklandı! 1

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 2000 doğumlu futbolcunun sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor forması giyeceği ifade edildi. Başkan Ali Zeki Saruhan'ın da katıldığı imza töreninde genç oyuncu kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

YENİ SAYFA AÇIYOR

Galatasaray da Ahmed Kutucu nun yeni adresi resmen açıklandı! 2

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev yapan Ahmed Kutucu'nun, düzenli forma şansı bulabilmek adına Rizespor'u tercih ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, transferi "Hoş geldin Ahmed Kutucu" mesajıyla duyururken, genç futbolcuya yeni takımında başarı dileklerinde bulundu.

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transfer Çaykur Rizespor galatasaray Ahmed Kutucu
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