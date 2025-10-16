SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Almanya'dan milli takıma Atakan Karazor tepkisi: Neden çağrılıyor?

Stuttgart kaptanı Atakan Karazor, A Milli Takım’a çağrılmasına rağmen Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında süre bulamadı. Henüz milli formayla sahaya çıkamayan tecrübeli orta saha, moral bozukluğu yaşarken, kulübü Stuttgart yönetimi duruma tepki gösterdi.

Almanya'dan milli takıma Atakan Karazor tepkisi: Neden çağrılıyor?
Berker İşleyen

A Milli Takım’a çağrılan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor, son milli maç döneminde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Alman basını Bild’in haberine göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan’a karşı 6-1 kazanılan ve Gürcistan ile oynanan 4-1’lik maçta teknik direktör tarafından süre verilmeden kulübüne döndü.

ALMAN EKİBİ TEPKİLİ

Almanya dan milli takıma Atakan Karazor tepkisi: Neden çağrılıyor? 1

Henüz milli formayla sahaya çıkamayan Karazor’un moralinin bozuk olduğu, Stuttgart yönetiminin ise duruma tepkili olduğu bildirildi. Alman kulübü, oyuncusunun milli takıma çağrılmasına rağmen maçlarda oynatılmamasını sorguluyor. İçeride, “Oynatılmayacaksa neden milli takıma çağrıldı?” sorusu gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişim yolları değerlendiriliyor.

RAHATSIZLIK YARATTI

Almanya dan milli takıma Atakan Karazor tepkisi: Neden çağrılıyor? 2

Haberde, orta sahada Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerle rekabetin kabul edilmesine rağmen Karazor’a süre verilmemesinin hem futbolcu hem de kulüp açısından rahatsızlık yarattığı vurgulandı. Bu durum, geçtiğimiz aylarda Eintracht Frankfurt’un genç yeteneği Can Uzun’un yaşadığı benzer krizle de kıyaslanıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Durdurulamıyor! Messi'den 38 yaşında bir rekor dahaDurdurulamıyor! Messi'den 38 yaşında bir rekor daha
Kadro dışı kalmıştı, ortalık şimdi karıştı! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor...Kadro dışı kalmıştı, ortalık şimdi karıştı! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart Almanya son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.