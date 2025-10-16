Almanya'dan milli takıma Atakan Karazor tepkisi: Neden çağrılıyor?

A Milli Takım’a çağrılan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor, son milli maç döneminde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Alman basını Bild’in haberine göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan’a karşı 6-1 kazanılan ve Gürcistan ile oynanan 4-1’lik maçta teknik direktör tarafından süre verilmeden kulübüne döndü.

ALMAN EKİBİ TEPKİLİ

Henüz milli formayla sahaya çıkamayan Karazor’un moralinin bozuk olduğu, Stuttgart yönetiminin ise duruma tepkili olduğu bildirildi. Alman kulübü, oyuncusunun milli takıma çağrılmasına rağmen maçlarda oynatılmamasını sorguluyor. İçeride, “Oynatılmayacaksa neden milli takıma çağrıldı?” sorusu gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişim yolları değerlendiriliyor.

RAHATSIZLIK YARATTI

Haberde, orta sahada Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerle rekabetin kabul edilmesine rağmen Karazor’a süre verilmemesinin hem futbolcu hem de kulüp açısından rahatsızlık yarattığı vurgulandı. Bu durum, geçtiğimiz aylarda Eintracht Frankfurt’un genç yeteneği Can Uzun’un yaşadığı benzer krizle de kıyaslanıyor.