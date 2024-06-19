Almanya EURO 2024'te doludizgin devam ediyor

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın A Grubu ikinci maçında ev sahibi Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena’da oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetti. Danny Makkelie’nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

İLKAY GÜNDOĞAN ATTI

Almanya mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Macaristan ise henüz puanla tanışamadı. Almanya’ya galibiyeti getiren golleri 22’nci dakikada Jamal Musiala ve 67’nci dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

İlkay Gündoğan, Almanya-Macaristan karşılaşmasında maçın en iyi oyuncusu seçildi.





