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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti

ALMANYA HABERLERİ  | 02.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve son olarak verdiği hediye saatlerle gündeme gelen Almanya Futbol Federasyon Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Grindel'in bugün DFB yönetimini görevinden istifa ettiği konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada, DFB başkanlık seçiminin yapılacağı eylül ayına kadar görevi geçici olarak başkan yardımcıları Rainer Koch ile Reinhard Rauball'ın üstleneceği aktarılırken, Grindel'in FIFA ve UEFA'daki görevlerini ise sürdüreceği duyuruldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ KONUMUNDAYDI

Reinhard Grindel, uzun süredir Alman basınında eleştirilerin hedefi halindeydi.

Haberlerde, Grindel'in bir şirketin denetleme kurulu başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında 78 bin avro ek ödeme aldığı, ancak bunu beyan etmediği ileri sürüldü.

Federasyonda 2016 yılında göreve başlayan Grindel'in, 1,5 yıl önce doğum gününde Ukraynalı bir iş adamından pahalı bir saati hediye olarak kabul ettiği de basına yansıdı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Grindel, saati kabul etmesinden dolayı örnek bir davranış göstermediğini vurgulayıp, özür dilerken, bu olay sebebiyle DFB başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için de sarsıldığını kaydetti.

Grindel, Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına ilişkin süreci iyi yönetemediğinden dolayı da eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
almanya futbol federasyonu Reinhard Grindel

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