Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı yer belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşmanın oynanacağı yer netleşti. Mücadele için Gürcistan'ın Batum kenti tercih edildi.

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI BATUM'DA OYNANACAK

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum kentinde yapılması kararlaştırıldı.

Siyah-beyazlıların ilgili makamlarla yürüttüğü görüşmelerin ardından alınan kararla birlikte mücadelenin Batum'da ve seyircili olarak oynanması kesinleşti.

KARŞILAŞMA 26 KASIM'DA

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 26 Kasım tarihinde oynanacak. Gürcistan'daki karşılaşmada taraftarlar tribünlerde yer alabilecek.

Böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupasındaki bu önemli mücadelesinin nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirileceğine ilişkin soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.