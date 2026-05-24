Almanya Kupası’nın sahibi Bayern Münih oldu

Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde karşılaştığı Stuttgart’ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası’nın sahibi oldu.

Emre Şen

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bayern Münih’e kupayı getiren golleri 55, 80 ile 90+2’de penaltıdan Harry Kane attı.

Bundesliga’da da şampiyonluğa ulaşan Bayern, Almanya Kupası zaferiyle birlikte sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

Almanya Kupası’nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Bavyera ekibi, bu kupayla birlikte 21. kez Almanya Kupası’nın sahibi oldu.

