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Sultanlar'dan müthiş başlangıç! Polonya'yı 3-1 ile geçtiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta açılışında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Melissa Vargas 23 sayıyla yıldızlaşırken, sakatlığını atlatan Zehra Güneş de uzun bir aranın ardından milli formaya geri döndü.

Sultanlar'dan müthiş başlangıç! Polonya'yı 3-1 ile geçtiler
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

VARGAS'TAN 23 SAYI

Sultanlar dan müthiş başlangıç! Polonya yı 3-1 ile geçtiler 1

Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

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Voleybol son dakika
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