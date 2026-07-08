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Galatasaray, Şehmus Hazer’i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Şehmus Hazer’i kadrosuna kattı.

Galatasaray, Şehmus Hazer’i kadrosuna kattı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Şehmus Hazer ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olduğu ve mücadeleci kimliğine dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, "Altyapısından yetiştiği Bandırma Kırmızı ve Bandırma Banvit’te başlayan basketbol yolculuğunu Beşiktaş, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes gibi Türkiye’nin önemli kulüplerinde sürdüren Şehmus Hazer; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonlarında edindiği önemli tecrübeyi artık Galatasaray formasıyla parkeye taşıyacak. Hem savunmadaki agresifliği hem de hücumdaki dinamizmiyle takımımıza katkı sağlayacak olan milli oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Şehmus Hazer son dakika galatasaray
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