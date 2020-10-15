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Almanya Max Kruse'yi tartışıyor: "Gece yarılarına kadar oyun"

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2020 20:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sorunlu bir şekilde ayrıldığı Max Kruse, yeni takımında da ilginç bir şekilde gündem olmayı başardı.

Almanya Max Kruse'yi tartışıyor: "Gece yarılarına kadar oyun"

Fenerbahçe ile FIFA'da davalık olarak ayrılan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de de gündeme gelmeye devam ediyor.

Alman oyuncu, Twitch üzerinden gece yarılarına kadar oyun oynarken, bu durumun performansını nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı.

"Uyku doktoru" Michael Feld, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Üst düzey bir sporcunun uykuya ihtiyacı vardır ama onlar daha az uykuyla da başa çıkabilirler. 7-8 saatlik bir uyku mecburdur. Gece tüm idman beyinde tekrar yapılır, yenilenme gereklidir." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN PERFORMANS"

Union Berlin ise, Kruse'nin mesai dışındaki bu hobisiyle ilgili, "Oyuncularımız sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumludur. Bizim için önemli olan verdiği performans" açıklamasını yaptı.

Union Berlin ile ilk maçına Mainz karşısında çıkan Kruse, 4-0 biten maçta ağları sarsmayı başarmıştı. (Sporx)

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