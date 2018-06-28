SPOR

Almanya Milli Takımı taraftarlardan özür diledi!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 28.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden Almanya Milli takımı, taraftarlardan özür diledi.

Almanya Milli Takımı taraftarlardan özür diledi!

Milli takımın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan açık mektubunda, Almanya'nın 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'na çok şey yapmayı planlayarak gittiği belirtilerek, "Dünya şampiyonu gibi oynamadığımız için özür dileriz. Bundan dolayı, ne kadar acı olsa da, hak ederek elendik." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, taraftarların Almanya ve Rusya'daki statlarda kendilerini mükemmel bir şekilde destekledikleri kaydedilirken, "Biz de sizin gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz." denildi.

Alman Milli Takımı'nın 2014 yılında Brezilya'da taraftarlarla birlikte kutlama yaptığına dikkat çekilen mektupta, yenilgiyi ve rakibin üstünlüğünü kabul etmenin sporun bir parçası olduğu vurgulandı.

Milli takım, İsveç ve Meksika'yı bir üst tura çıkmaları, Güney Kore'yi de dünkü galibiyetinden dolayı kutladı.

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
CANLI | Senegal - KolombiyaCANLI | Senegal - Kolombiya
A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Milli Takımı taraftarlardan özür diledi!

Almanya Milli Takımı taraftarlardan özür diledi!

CANLI | Senegal - Kolombiya

CANLI | Senegal - Kolombiya

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

Alman siyasetçi Cem Özdemir: Almanya Erdoğan yüzünden elendi

Alman siyasetçi Cem Özdemir: Almanya Erdoğan yüzünden elendi

Willy Caballero: Ölüm tehditleri alıyorum

Willy Caballero: Ölüm tehditleri alıyorum

Senegal - Kolombiya maçında hangi takım nasıl tur atlar?

Senegal - Kolombiya maçında hangi takım nasıl tur atlar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.