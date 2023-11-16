Almanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Milli Takım için Galler maçı öncesi kritik sınav!

Almanya ile Türkiye, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Bu maç sonrası A Milli Takım Galler'a konuk olacak, Alman ekip ise Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek. Almanya Türkiye maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Almanya Türkiye maçının canlı yayın bilgileri...

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Türkiye maçı 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ GALLER

Türkiye, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile oynayacak.





