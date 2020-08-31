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Almanya’da bulamadığı şifayı Medıcal Park Gaziantep’te buldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Uzun yıllardan beri aşırı terleme şikayeti olan ve Almanya’da ikamet eden 22 yaşındaki Kübra Yılmaz, Medical Park Gaziantep Hastanesinde yaptığı ameliyat ile sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı ‘’Herkes İçin Sağlık’’ ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Sağlık Turizmi açısından cazibe noktası konumuna gelmeye devam ediyor.Yurt içi ve yurt dışında bir çok sağlık kuruluşuna başvurduğunu, sağlığına burada kavuştuğunu belirten Kübra Yılmaz, “Uzun yıllardır aşırı terleme ile ilgili sorunlar yaşıyordum, aşırı terleme sorunum nedeniyle çok sevdiğim insanlardan hatta sosyal ortamlardan uzak durmaya çalışıyordum.

Uzun yıllardan beri aşırı terleme şikayeti olan ve Almanya’da ikamet eden 22 yaşındaki Kübra Yılmaz, Medical Park Gaziantep Hastanesinde yaptığı ameliyat ile sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı ‘’Herkes İçin Sağlık’’ ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Sağlık Turizmi açısından cazibe noktası konumuna gelmeye devam ediyor.
Yurt içi ve yurt dışında bir çok sağlık kuruluşuna başvurduğunu, sağlığına burada kavuştuğunu belirten Kübra Yılmaz, “Uzun yıllardır aşırı terleme ile ilgili sorunlar yaşıyordum, aşırı terleme sorunum nedeniyle çok sevdiğim insanlardan hatta sosyal ortamlardan uzak durmaya çalışıyordum. Çünkü arkadaşlarımı gördüğümde onlara sarılamıyordum, el sıkışamıyordum hatta yazı yazarken bile aşırı terleme şikayetim her zaman bana engel oluyordu. Araştırmalarım neticesinde Medical Park Gaziantep Hastanesinde bu sorunun kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat ile giderildiğini duydum ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Op. Dr. Murat Demir’e başvurdum. Yapılan muayene sonrasında ameliyat olmam gerektiğini bana doktorum detaylı bir şekilde bana anlattı. Ameliyat çok kısa sürdü ve şu an bile farkı hissedebiliyorum. Terlemem son buldu. Medical Park Gaziantep Hastanesi çalışanlarına ve hekimim Op. Dr. Murat Demir’e çok teşekkür ederim’’ dedi.
Göğüs Cerrahisi Op. Dr. Murat Demir, Kübra Hanım hakkında detaylı bilgiler vererek, "Kübra Hanım’da aşırı terleme (Hiperhidrozis) şikayeti ile bize başvurdu. Gerçekleştirdiğimiz muayene ve tetkikler neticesinde yatışı yapılarak koltuk altındaki çift taraflı ter bezlerini uyaran sinirler bloke edildi. Bu yöntem Bilateral Torakal Sempotektomi olarak bilinmektedir. Devre dışı bırakılan bu sinirlerin vücuda her hangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır veya bu durum herhangi bir rahatsızlığa sebebiyet vermemektedir. İşlem anestezi eşliğinde yaklaşık otuz dakika sürdü. Hastamızı o gün hastanemizde kaldıktan sonra ertesi gün taburcu ettik. Aşırı terleme şikayeti olan kişiler bu şikayetleri nedeniyle insanlardan uzak kalmayı tercih etmektedirler. Bu kişiler için farklı tedavi seçeneği olmasına rağmen, etkili bir yöntem olması açısından Torakal Sempotektomi yöntemi oldukça önem teşkil etmektedir’’ diye konuştu.

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