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Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.04.2020 01:22 | Son Güncelleme

Almanya'dan getirilen 187 Türk vatandaşı Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'dan yurda getirilen 187 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 187 Türk vatandaşı, Almanya'nın Köln kentinden kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle Kütahya kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

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