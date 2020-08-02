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ALOSBİ’ye 112 istasyonu

İZMİR HABERLERİ  | 02.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesine (ALOSBİ) “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” kurulacak.

ALOSBİ’ye 112 istasyonu

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesine (ALOSBİ) “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” kurulacak. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Bizim her zaman ilk amacımız çalışanı ve sağlığını korumak, üretimin ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır” dedi.
60 bin kişiye istihdam sağlayan ALOSBİ’de kurulması planlanan “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ile ALOSBİ yönetimi arasında 10 yıl süreli protokol imzalandı. Bölgeye kazandırılacak sağlık hizmetleri istasyonunun yatırımı ALOSBİ’ye, işletmesi ise İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne ait olacak.

“Önceliğimiz çalışanı korumak”

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, liman yatırımları, Menemen-Aliağa-Çandarlı otobanı, İZBAN hattının Bergama yönüne uzatılması gibi etkenlerle yatırımcının bölgeye olan ilgisinin giderek arttığını söyledi. Bu doğrultuda ALOSBİ yönetimi olarak sanayicinin rekabet gücünü artırmak, bölgedeki sektörlerin sorunlarını saptamak ve çözüme ulaştırmak için yoğun çabalar gösterdiklerini belirten Tezcan, “Bunları yaparken her zaman en önemli amacımız çalışanı korumak, üretimin ve işletmenin güvenliğinin sağlamak olmuştur” diye konuştu.

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