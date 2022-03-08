Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 ilden 190 sporcunun katılımıyla 2 gün sürecek organizasyonda kayakçılar, ilk gün yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, şampiyonanın iyi geçtiğini söyledi. Farklı yaş gruplarında sporcuların olduğunu belirten Oto, "Büyükler ve küçükler olmak üzere 19 ilden 190 sporcumuz var. 3 aydan beri süren yoğun yarışlardan sonra buraya geldik." dedi.

Oto, İtalya'da yapılacak yarışlara hazırlandıklarını ifade ederek, "Bundan sonra yine Erzurum'da kayaklı koşu ve snowboard Türkiye şampiyonaları var. Onları da bitirip, İtalya'da düzenlenecek uluslararası yarışlara gideceğiz." diye konuştu.

Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

- Büyük erkekler:

1- Bünyamin Çelik

2- Zülfücan Oruç

3- Yusuf Koç

- Büyük kadınlar:

1- Sıla Kara

2- Peri Tüfekçi

3- Zehra Nur Bayındırlı

- 18 yaş altı erkekler:

1- Demirkan Hasırcı

2- Mahmut Kazanç

3- Gürkan Kovar

-18 yaş altı kızlar:

1- Ceren Reyhan Yıldırım

2- Eda Şamgül

3- Nehir Gerek

- 16 yaş altı erkekler:

1- Deniz Yazgan

2- Can Göydaş

3- Erim Tüfekçi

- 16 yaş altı kızlar:

1- Ada Hasırcı

2- Serra Nur Kartal

3- Dafne Yuvacan

- 14 yaş altı erkekler:

1- İhsan Bektaş

2- Rıfat Hamza Taş

3- Kerem Çalış

- 14 yaş altı kızlar:

1- Deren Öz

2- Alev Nur Taşkent

3- Berra kartal

- 12 yaş altı erkekler:

1- Ömer Faruk Karadoğan

2- Ege Alper Kılıç

3- Muhammed Emir Keskin

- 12 yaş altı kızlar:

1- Elis Kayışlı

2- Hayat Çelik

3- Ayşe İdil Aydın

