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Alpagut Dünya Kupası müsabakaları Bursa'da tamamlandı

13.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Alpagut Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz: "Sene sonunda da dünya şampiyonamızı düzenleyeceğiz. Alpagut'un gelişmesi için çalışmalarımız ve seminerlerimiz devam edecek"

Bursa'da Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bursa'daki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada, Türk savaş sanatlarından Alpagut sporcuları, kıyasıya mücadele etti.

Farklı kategorilerde 3 gün süren müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, yine Bursa'da yıl sonunda yine aynı salonda düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın provasını yaptı.

Türkiye Alpagut Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçlarda bir aksilik olmadan turnuvayı tamamladıklarını söyledi.

Karadeniz, 2017'den beri faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2018'de Azerbaycan'daki dünya kupaları ve şampiyonalarına katıldık. Orada dereceler aldık, pandemiye kadar çeşitli organizasyonlara katıldık ve düzenledik. Pandemi nedeniyle bir süre ara verdik, tüm disiplinlerimizin seminerlerini yapmış olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sene sonunda da dünya şampiyonamızı düzenleyeceğiz. Alpagut'un gelişmesi için çalışmalarımız ve seminerlerimiz devam edecek."

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