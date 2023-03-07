Alparslan Büyük Selçuklu bitiyor mu, ne zaman final yapacak? TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da final iddiası!

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Öykü Gürman ve Gizem Karaca gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ilgiyle takip ediliyor. Dizi ilk başta Melikşah dönemi ile başlamış daha sonra kısmi finale gidilip Alparslan dönemi ile devam kararı almıştı. Bir yandan da Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde art arda karakter vedaları yaşanıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BİTİYOR MU?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde üst üste gelen ayrılıklar dizi ile ilgili final mi yapıyor iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrolü Barış Arduç bir açıklama yapmış ve set yoğunluğu nedeniyle ailesiyle ilgilenemediğini söylemişti.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Arduç'un 3. sezonda dizide olmaması dizinin devamını sağlayamazken, final seçiminin kaçınılmaz olduğu konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Alparslan Büyük Selçuklu için son 23 bölüm kaldı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu sezon sonunda 60. bölümü ile final yapacağı tahmin ediliyor. Fakat kanaldan ve yapım şirketinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İddiaya göre dizi haziran ayında final yapacak. Sezon finali mi yapacak yoksa dizi ekrana veda mı edecek henüz bilinmiyor.

