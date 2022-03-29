Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün Ankara'da oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0, Hatayspor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Final etabındaki diğer maçlar ise şu şekilde:

TARİHSAATMAÇ30 Mart Çarşamba12.00Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ30 Mart Çarşamba14.30Hatayspor – TÜRŞAD31 Mart Perşembe12.00Hatayspor – Akkuş Belediyespor31 Mart Perşembe14.30TÜRŞAD – Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ



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