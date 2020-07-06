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Alpaslan Mahallesi’ne 25 bin metrekare kilit parke

İZMİR HABERLERİ  | 06.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alpaslan Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarını devam ettirirken, yol yenileme işlemlerini sürdüren ekipler bölgede sorun olan içme suyu kanallarını yeniledi.

Alpaslan Mahallesi’ne 25 bin metrekare kilit parke

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alpaslan Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarını devam ettirirken, yol yenileme işlemlerini sürdüren ekipler bölgede sorun olan içme suyu kanallarını yeniledi. Tüm altyapı ihtiyaçları giderilen sokaklara, toplamda 25 bin metrekarelik kilit parke döşeneceği ifade edildi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Alpaslan Mahallesi’nde yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, kanallar ve branşmanlar yenilendi. Bu kapsamda altyapı sorunları giderilen 1620/4, 1620/5, 1620/7, 1620/9 ve 1620/12 sokaklara kilit parke döşenmeye başladı. Tüm altyapı ihtiyaçları giderilen sokaklara, toplamda 25 bin metrekarelik kilit parke döşeneceği bildirildi.
Bölgenin temel meselesinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Tüm sorunların çözümü için dönüşüme ihtiyaç var. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bayraklı her şeyin en iyisine layık" diye belirtti.
Öte yandan vatandaşlar, yapılan çalışmalar dolasıyla Başkan Sandal’a teşekkür etti.

Alpaslan Mahallesi’ne 25 bin metrekare kilit parke

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