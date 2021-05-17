SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

17.05.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı. İzmir ekibi, tecrübeli futbolcuya teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, takıma veda ettiğini açıkladı.

Öztürk, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"3 senedir armasını taşıdığım ve onurum,namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyorGöztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Alpaslan Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Mesut depremi! Maça çıkmak istememiş

Mesut depremi! Maça çıkmak istememiş

Vincent Aboubakar'dan flaş Beşiktaş sözleri

Vincent Aboubakar'dan flaş Beşiktaş sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.