Alpaslan Öztürk, Göztepe'ye veda etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, takıma veda ettiğini açıkladı.

Öztürk, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"3 senedir armasını taşıdığım ve onurum,namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım sizde bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!"

3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong @Ozturk5Alpaslan pic.twitter.com/5JjQQkftiH — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 17, 2021



