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Alpay kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Alpay kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

14.01.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alpay, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu hafta ki konsepti ''Alpay ve Zamansız Şarkılar'' olarak belirlendi. Bu kapsamda Alpay ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Alpay kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Alpay kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Alpay kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Alpay kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Şarkıcı Alpay bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'de şarkıları ile izleyenleri mest edecek. Kanal D'nin sevilen programında bu hafta ''Alpay ve Zamansız Şarkılar'' konsepti işlenecek. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda Alpay da şarkılarını seslendirecek. Alpay kimdir, gerçek ismi nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Alpay kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte hakkında tüm ayrıntılar...

alpay kimdir

ALPAY KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Alpay, 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yılları Ankara’da Saraçoğlu Mahallesinde geçti. İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokulu Ankara Kolejinde tamamladı. Sonra Atatürk Lisesine gitti. Lise yıllarında yüzme, Uzakdoğu sporları ve koşu gibi spor dallarında başarılı olan Alpay, Gençlerbirliği’nde futbol oynadı. Henüz lise yıllarında Genç Milli takıma seçildi. Sonrasında okul değiştirerek Gazi Lisesine gitti ve orada lise öğrenimini tamamladı. Babasının isteğiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini okudu.

Alpay 3

Henüz Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimi sırasında müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı. Birçok Fransız chanson'unun ve İtalyan napolitan'larının aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı, "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi Türk insanın gönlüne taht kuran hit şarkılara imza attı. Dört evlilik yapan Alpay’ın, bu evliliklerden üç kızı oldu.

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