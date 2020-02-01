Alper Hamurcu, Aydın'ın voleybola ilgisini kaybetmesini istemiyor

FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu, ligin ilk yarısında kötü oynadıklarını belirterek, Aydın seyircisinden özür diledi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 14 puanla 7. sırada tamamlayan, devrenin ilk maçında aldığı galibiyetle bir üst basamağa çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ezgi Dilik ve Dominika Sobolska'nın takımdan ayrılmasının ardından Çin'de forma giyen Sasa Planinsec ve Beşiktaş'tan Arelya Karasoy'u kadrosuna dahil etti.

Antrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arada oynama becerisini gösterebildikleri takdirde rakipleri çok daha fazla zorlayabileceklerini söyledi.

İlk yarının sonuna doğru voleybol adına çok kötü bir oyun sergilediklerine dikkati çeken Hamurcu, bunun teknik ve taktik gibi birçok sebeplerinin olduğunu aktardı.

İkinci yarıda bu şekilde oynama lükslerinin olmadığını belirten Hamurcu, şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısında çok kötü voleybol oynadık. Bir hedef konuldu, insanların çok büyük bir beklentisi var. Özellikle Aydın seyircisinden şahsım ve takımım adına özür diliyorum. Çünkü onların beklentileri ve ilgileri çok ciddi. Bu ilgiyi hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Şu anda takımın havası biraz daha iyi. İkinci yarı ilk yarı gibi olmayacak."