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Alper Potuk aşkı yine bir oyuncuda buldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Tuvana Türkay ile ilişkisi geçen nisanda noktalanan Alper Potuk, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu. Fenerbahçeli futbolcu, Çeşme’de Sebahat Kumaş ile objektife yakalandı.

Alper Potuk aşkı yine bir oyuncuda buldu

Tuvana Türkay ile ilişkisi geçen nisanda noktalanan Alper Potuk, yeni aşkı yine bir oyuncuda buldu.

Fenerbahçeli futbolcu, Çeşme’de Sebahat Kumaş ile objektife yakalandı.

Tuvana Türkay ile yaşadığı fırtınalı ilişkisi geçen nisanda kesin olarak biten Alper Potuk’un yalnızlığı uzun sürmedi. Tatil sezonunu Çeşme’de açan Fenerbahçeli futbolcu, önceki gün Spiaggia Grande Beach’te oyuncu Sebahat Kumaş ile görüntülendi.

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Beach’e arkadaş grubuyla giden Potuk, bir süre sonra kalabalıktan ayrıldı ve Kumaş ile yan yana şezlonglarda güneşlenmeye başladı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, uzun süre sohbet edip güneşlendikten sonra bunalıp kendilerini serin sulara bıraktı.

“Adanalı”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Karagül” gibi ses getiren yapımlarda rol alan Sebahat Kumaş, önceki gün Çeşme’de Alper Potuk’la görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
Alper Potuk Sebahat Kumaş

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