Uyuşturucu soruşturmasında 4 fenomenin testi pozitif çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan ve tutuklanan fenomenlerin yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullanımı tespit edildi.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Büşranur Çakır’ın saç örneklerinde MDMA ve kokain izlerine rastlandı.

Yine tutuklu Mustafa Eyüp Çelik’in hem idrar hem de saç örneklerinde metamfetamin ve kokain bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLERDE DE SONUÇ AYNI

Gözaltına alınan Samet Demirok’un idrarında metamfetamin, saçında ise THC (esrar) tespit edildi.

Bir diğer isim Özlem Parlu’nun da idrar ve saç örneklerinde metamfetamin ve kokain bulunduğu belirlendi.